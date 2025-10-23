Пять правил от имиджмейкера-психолога, как собрать «говорящий» гардероб

Эксперт рассказала, как найти индивидуальный стиль и почему гардероб отражает психологическое состояние

Международный эксперт по этикету Татьяна Полякова как-то сравнила моду с «супермаркетом со скоропортящимися коллекциями». С этим полностью согласна имиджмейкер-психолог Лора Кузнецова, которая разработала пять практических советов для тех, кто хочет найти свой уникальный стиль, не поддаваясь сиюминутным трендам, сообщает irk.ru.

1. Мода не равно стиль

«Угнаться за всеми трендами просто невозможно, да и нужно ли? Моя главная задача — чтобы гардероб давал энергию, удовлетворение, удовольствие. Индивидуальность — это не про следование популярным веяниям, а про ваш внутренний мир, вашу уникальную личность», — считает Лора Кузнецова.

2. Начните с внешней фактуры

По словам эксперта, многие подсказки скрыты в нашей внешности.

«Соотносите образ с характером своей внешности. Определите, чего в вас больше — плавных линий или графики. Помните о правиле соразмерности: если вы высокая женщина с крупными чертами лица, то и аксессуары должны быть соответствующими», — рекомендует специалист.

3. Найдите свой «эффект дзынька»

В поиске индивидуального стиля важно экспериментировать и наблюдать за реакцией.

«Последите за собой: на каких людей вам приятно смотреть? От чего у вас внутри „дзынькает“? Даже при подборе образов в соцсетях обращайте внимание на архитектуру, природу, дизайн интерьеров — там часто скрываются гармоничные для вас цветовые сочетания и фактуры», — советует Лора Кузнецова.

4. Нарушайте правила осознанно

«Чем больше норм существует, тем больше мы можем хулиганить. Правила важно знать, чтобы уметь их нарушать, — в этом и кроется изюминка. Если вы склонны к творческому самовыражению — сочетайте якобы несочетаемое: разные образы, принты, фактуры», — уверена эксперт.

5. Стремитесь к гармонии

Отношения с гардеробом — это лакмусовая бумажка психологического состояния.

Когда шкаф переполнен, а надеть нечего и выбор одежды вызывает раздражение — это верный признак отсутствия ресурса. Выбор образа должен вдохновлять. Это возможно только тогда, когда он в гармонии с вами.

Эксперт призывает относиться к созданию стиля как к творческому процессу.

«Что может быть интереснее, чем познание самой себя и самовыражение? Относитесь к себе как к холсту, наслаждайтесь этим процессом, и тогда вещи станут продолжением вашей уникальной личности», — заключает имиджмейкер.