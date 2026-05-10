Пять округов в Челябинской области запретили посещение лесов

На территориях действует особый противопожарный режим

В Челябинской области на сегодняшний день, 10 мая, особый противопожарный режим действует в Кунашакском, Сосновском, Красноармейском, Кизильском и Еткульском округах. Там запрещены не только любые огневые работы, но и посещение лесов, напомнили в региональном ГУ лесами.

«Территорию лесного фонда ежедневно патрулируют. Уже проведено 3385 патрулирований по 1286 маршрутам с использованием современных технологий — это 110 видеокамер с искусственным интеллектом и 7 беспилотников»,— уточнили в управлении.

Напоминаем, в период действия особого противопожарного режима запрещено посещать леса, сжигать сухую траву или мусор, разводить костры, оставлять горючие материалы. Нарушителей ждут крупные штрафы. Для граждан сумма достигает 20 тысяч рублей, для должностных лиц — 60 тысяч рублей, для юрлиц — 800 тысяч.