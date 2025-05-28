Пять обследований позволяют проверить сердце во время диспансеризации в Челябинской области

Их можно сделать совершенно бесплатно — по полису ОМС

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Если поймать недуги сосудов и сердца на ранней стадии, можно существенно продлить жизнь. Поможет в этом диспансеризация, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Вот какие анализы позволяют проверить здоровье сосудов и сердца.

1. Анализ крови на общий холестерин

Избыток холестерина ведет к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек, что может стать причиной болезней сердечно-сосудистой системы, например инфаркта. Если уровень холестерина превышен (более 5 ммоль/л), врач назначит уточняющие исследования, в частности липидограмму — она покажет, какие именно типы холестерина повышены и насколько.

2. Анализ крови на сахар

Избыток сахара в крови говорит о наличии сахарного диабета. Это заболевание тоже ухудшает состояние кровеносных сосудов. При повышенных показателях глюкозы (более 6,1 ммоль/л) врач попросит вас сдать анализ на гликированный гемоглобин, который отражает среднее содержание глюкозы крови за последние три месяца.

3. Электрокардиография

ЭКГ показывает электрическую активность сердца и позволяет выявить аритмию, инфаркт, гипертрофию миокарда, проблемы с проводимостью и другие нарушения работы сердечной мышцы. Обследование назначают мужчинам 35+ и женщинам 45+ при каждой диспансеризации, а более молодым пациентам — при первой диспансеризации.

4. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий

Это комплексное ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи, отвечающих за кровоснабжение головного мозга. Обследование назначают мужчинам 45+ и женщинам 55+, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное давление (140/90 мм рт. ст. и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и избыточная масса тела.

5. Определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого риска

Это тест, предназначенный для оценки риска сердечно-сосудистых событий в течение ближайших 10 лет. Оценка относительного и абсолютного суммарного риска проводится пациентам до 64 лет по европейской шкале SCORE. Для расчета учитывают пол и возраст, а также три фактора риска, на которые мы можем повлиять: курение, систолическое артериальное давление и общий холестерин.

Диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике без предварительной записи, при себе иметь паспорт и полис ОМС.