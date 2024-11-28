Пять новых троллейбусов от «Синары» выйдут на главные маршруты Миасса

Столько же город впервые получил летом

Миасс получит пять новых троллейбусов производства челябинского завода «Синара», об этом сообщил глава Миасского городского округа Юрий Ефименко.

Новые машины будут поставлены на самые протяженные маршруты города. Речь идет о маршруте № 3, который связывает железнодорожный вокзал и Машгородок, а также — о маршруте № 4, который ходит от железнодорожного вокзала до поселка Строителей.

Троллейбусы куплены на деньги областного бюджета. В декабре их будут готовить к выходу на дороги: поставят на учет, оформят страховку. Прокатиться на новых троллейбусах жители Миасса смогут уже в январе.

До этого город уже получил пять троллейбусов производства «Синара». Напомним, в Миассе они синего цвета.

Златоуст между тем получил 12 новых автобусов.