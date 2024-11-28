Миасс получит пять новых троллейбусов производства челябинского завода «Синара», об этом сообщил глава Миасского городского округа Юрий Ефименко.
Новые машины будут поставлены на самые протяженные маршруты города. Речь идет о маршруте № 3, который связывает железнодорожный вокзал и Машгородок, а также — о маршруте № 4, который ходит от железнодорожного вокзала до поселка Строителей.
Троллейбусы куплены на деньги областного бюджета. В декабре их будут готовить к выходу на дороги: поставят на учет, оформят страховку. Прокатиться на новых троллейбусах жители Миасса смогут уже в январе.
До этого город уже получил пять троллейбусов производства «Синара». Напомним, в Миассе они синего цвета.
Златоуст между тем получил 12 новых автобусов.