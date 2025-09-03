Пять новых ФАПов открыты в Сосновском муниципальном округе

Здесь продолжается модернизация первичного звена

В Сосновском муниципальном округе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения: завершено строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Биргильда, Высокий, Вавиловец, Малая Сосновка и Большое Баландино, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и Минздрава мы смогли построить ФАПы в пяти населенных пунктах. Мы понимаем, как важно обеспечить доступ к медицинской помощи, особенно в отдаленных районах, и приложили усилия для создания новых объектов в этих территориях», — говорит и. о. главного врача районной больницы села Долгодеревенского Дмитрий Киреев.

В поселках Большое Баландино и Высокий медпункты раньше размещались в малых и непригодных помещениях, теперь они работают в современных модульных зданиях. Это не только улучшит условия для пациентов, но и поможет привлечь медицинских работников.

Поселки Малая Сосновка, Вавиловец и Биргильда не имели медпунктов.

Напомним, в 2025 году стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он стал правопреемником нацпроекта «Здравоохранение». В рамках него реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», направленная на улучшение условий предоставления медицинских услуг для жителей региона.