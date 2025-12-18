Пять незаконных елочных базаров выявили в Челябинске

Продавцам-нелегалам достается как от полиции, так и от администраций районов

В Челябинске до 31 декабря включительно продолжается предновогоднее оперативное мероприятие «Ель», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Два незаконных елочных базара выявлены на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе города. На продавцов составили сразу по три протокола: от администрации района — за несанкционированную торговлю и захламление территории, от полиции — за незаконную предпринимательскую деятельность. Все елки изъяты.

Сотрудники отдела полиции «Калининский» также выявили две нелегальные точки по продаже хвойных деревьев. Продавцы работали там без государственной регистрации.

Еще один факт незаконной торговли елями выявлен полицейскими на территории Ленинского района. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений при реализации деревьев хвойных пород продолжаются. Всего с начала проведения ОПМ «Ель» у нелегальных торговцев изъято более 600 хвойных деревьев.

Ранее лесники напомнили южноуральцам,во сколько может обойтись новогоднее дерево, приобретенное незаконным способом. Впрочем, серьезным штрафом грозит даже одна обломанная ветка.