Пять мостов и путепроводов отремонтируют на Южном Урале в 2025 году

Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Челябинской области в текущем году отремонтируют три моста и два путепровода. Работы пройдут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Так, на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка вместо водопропускной трубы будет построен новой мост через реку Бию, что значительно улучшит безопасность движения и сохранность автомобильной дороги.

Запланирована реконструкция моста через реку Ольховку (Великопетровка — Карталы — Анненское). Мост был построен в 1966 году, в этом году его ожидает полноценная реконструкция с расширением проезжей части.

С 2021 года признан аварийным и закрыт для движения мост в туристических местах — через реку Симок (автодорога Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское). В течение четырех лет движение осуществлялось по временной схеме, но реконструкция моста значительно улучшит транспортную доступность в районе.

В Челябинске продолжится строительство путепровода через железнодорожные пути на въезде в поселок Новосинеглазово, которое стартовало в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая длина нового путепровода — 600 метров. Объект будет двухполосным, по одной — в каждом направлении. Ширина проезжей части без учета разделительных полос — 7,5 метра. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной от 1,5 до 3 метров. На путепроводе смонтируют наружное освещение.

Также в областном центре в планах на 2025 год — старт капитального ремонта моста через реку Миасс по улице Черкасской.