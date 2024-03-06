Всероссийский конкурс достопримечательностей «От южных морей до полярного края» запустила Росмолодежь. От Челябинской области заявлено пять локаций. По итогам конкурса в трех номинациях выберут по три достопримечательности, в их числе могут оказаться и южноуральские. Подробнее рассказали организаторы конкурса.
От Челябинской области на конкурс заявлены: Магнитогорский металлургический комбинат, парк «Притяжение» (Магнитогорск), озеро Тургояк (Миасс), остров Веры (Миасс) и национальный парк «Таганай».
До 15 марта жители Челябинской области могут проголосовать за одну из них. Достопримечательность, набравшая наибольшее количество голосов, войдет в финал конкурса. 3 апреля организаторы назовут по три победителя в номинациях «Гордость моей страны», «Атмосфера моей компании» и «Мечта моего сердца».
Всего в конкурсе участвуют более 440 достопримечательностей из 89 российских регионов.