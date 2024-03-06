Пять мест Челябинской области претендуют на звание лучшей достопримечательности страны

Проголосовать можно за любую из них

Всероссийский конкурс достопримечательностей «От южных морей до полярного края» запустила Росмолодежь. От Челябинской области заявлено пять локаций. По итогам конкурса в трех номинациях выберут по три достопримечательности, в их числе могут оказаться и южноуральские. Подробнее рассказали организаторы конкурса.

От Челябинской области на конкурс заявлены: Магнитогорский металлургический комбинат, парк «Притяжение» (Магнитогорск), озеро Тургояк (Миасс), остров Веры (Миасс) и национальный парк «Таганай».

До 15 марта жители Челябинской области могут проголосовать за одну из них. Достопримечательность, набравшая наибольшее количество голосов, войдет в финал конкурса. 3 апреля организаторы назовут по три победителя в номинациях «Гордость моей страны», «Атмосфера моей компании» и «Мечта моего сердца».

Всего в конкурсе участвуют более 440 достопримечательностей из 89 российских регионов.