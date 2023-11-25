Пять медиков челябинского военного госпиталя удостоены премии им. Синякова

Они получат по 50 тысяч рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присудил пятерым медикам, оказывающим помощь бойцам СВО, премию имени выдающегося хирурга Георгия Синякова. Они получат по 50 тысяч рублей. Имена удостоенных премии медиков названы в распоряжении главы региона. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Премии удостоены следующие сотрудники филиала № 1 федерального казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Минобороны РФ:

старшая медсестра хирургического отделения филиала Лариса Егорова;

заведующий отделением — врач-хирург хирургического отделения поликлиники филиала Константин Иванкович;

врач-офтальмолог хирургического отделения филиала Жаудат Казыханов;

врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации филиала Александр Ковин;

врач-хирург хирургического отделения филиала Александр Ремезов.

По 50 тысяч рублей лауреатам будет зачислено на их счета до 30 ноября.

Подробнее о премии имени Георгия Синякова читайте в нашем материале.