Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присудил пятерым медикам, оказывающим помощь бойцам СВО, премию имени выдающегося хирурга Георгия Синякова. Они получат по 50 тысяч рублей. Имена удостоенных премии медиков названы в распоряжении главы региона. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Премии удостоены следующие сотрудники филиала № 1 федерального казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Минобороны РФ:

  • старшая медсестра хирургического отделения филиала Лариса Егорова;
  • заведующий отделением — врач-хирург хирургического отделения поликлиники филиала Константин Иванкович;
  • врач-офтальмолог хирургического отделения филиала Жаудат Казыханов;
  • врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации филиала Александр Ковин;
  • врач-хирург хирургического отделения филиала Александр Ремезов.

По 50 тысяч рублей лауреатам будет зачислено на их счета до 30 ноября.

Подробнее о премии имени Георгия Синякова читайте в нашем материале.