Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присудил пятерым медикам, оказывающим помощь бойцам СВО, премию имени выдающегося хирурга Георгия Синякова. Они получат по 50 тысяч рублей. Имена удостоенных премии медиков названы в распоряжении главы региона. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Премии удостоены следующие сотрудники филиала № 1 федерального казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Минобороны РФ:
- старшая медсестра хирургического отделения филиала Лариса Егорова;
- заведующий отделением — врач-хирург хирургического отделения поликлиники филиала Константин Иванкович;
- врач-офтальмолог хирургического отделения филиала Жаудат Казыханов;
- врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации филиала Александр Ковин;
- врач-хирург хирургического отделения филиала Александр Ремезов.
По 50 тысяч рублей лауреатам будет зачислено на их счета до 30 ноября.
Подробнее о премии имени Георгия Синякова читайте в нашем материале.