Пять крещенских купелей откроют в Челябинске в январе

Рассказываем, где верующие смогут окунуться в Крещение

В Челябинске в январе 2025 года к празднику Крещения Господня планируют открыть пять купелей на трех водоемах. Об этом накануне, 9 декабря, сообщили в ходе заседания постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности, регламенту и депутатской этике, передает пресс-служба Гордумы.

По информации Челябинской епархии и районных администраций, на Шершневском водохранилище подготовят купели в районе пляжа «Каспийский берег» и улицы Красных Казаков в поселке Сосновка. На озере Смолино — около пляжа «Солнечный берег» и гостиничного комплекса «Смолино-Парк». На Первом озере купель организуют в районе пляжа «Восточный берег».

Традиционно в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

Напомним, Крещение Господне отмечают 19 января. В 2025 году праздник выпадает на воскресенье.