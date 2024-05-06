Пять километров теплосетей на 25 участках заменят в Челябинске в 2024 году

На некоторых улицах трубы не меняли почти 40 лет

Уже в мае в Челябинске стартует ремонт и замена изношенных теплосетей, чтобы в новый отопительный сезон горожане вошли без проблем. Работа предстоит масштабная: сотрудники компании «УСТЭК-Челябинск» заменят около пяти километров теплосетей на 25 участках, расположенных во всех районах города. Кроме того, в этом году отремонтируют ряд котельных, насосы и прочее оборудование.

«Для удобства горожан все работы выполняются поэтапно, по графику. Первые ремонты начнутся в середине мая, а последние завершатся перед началом отопительного периода — в сентябре»,— рассказали в компании «УСТЭК-Челябинск».

Так, в этом году заменят старые трубы на новые на участке улицы Гагарина в районе улицы Шота Руставели — их там не меняли порядка 35—39 лет. Специалисты уложат новые трубы на участке протяженностью почти 800 метров.

Заменят теплосети и на улице Горького. Там будет самый протяженный участок — более 1,2 километра.

С изменением способа прокладки новые трубы уложат на улице Энергетиков в районе школы № 75, на улице Славянской в районе Областного противотуберкулезного диспансера, на улице Машиностроителей рядом с детским садом № 387 и на других участках.

«Все участки достаточно протяженные, проложены под дорогами, что приведет к частичному ограничению движения и сужению полос. АО „УСТЭК-Челябинск“ заранее приносит свои извинения жителям Челябинска за доставленные неудобства, которые возникнут в связи с ремонтом теплотрасс»,— добавили в компании.

Кроме того, запланирована полная реконструкция подкачивающей насосной станции № 7, что повысит надежность теплоснабжения потребителей южной зоны Металлургического района. Работы уже стартовали.

В общей сложности на все запланированные работы уйдет порядка 2,15 миллиарда рублей.

Ранее в компании назвали огромную сумму, которую задолжали челябинцы и предприятия за горячую воду и отопление. В «УСТЭК» напомнили, что именно за счет поступающих коммунальных платежей возможны ремонты и дальнейшая безаварийная эксплуатация теплосетей.