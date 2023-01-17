Пять исторических шагов до дня рождения Челябинской области

17 января 1934 года считается днем рождения региона

Как и почему была образована Челябинская область? Почему только в 1934 году, а не раньше? Что представлял собой областной центр в середине 1930-х? Когда была образована первая Уральская республика? Почему запад области — на исторической территории Башкирии? Вспоминаем самое начало истории с заместителем директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николаем Антипиным.

1917: безвластие, анархия, уезд

Если хотите представить, как выглядел Челябинск в первые послереволюционные годы, поезжайте в Троицк. Этот городок на юге области сохранился примерно в том же уездном варианте, что был в начале XX века. Приблизительно так выглядел и центр Челябинского уезда. Со всеми пригородными поселками население Челябинска насчитывало 60 тысяч человек. Город стоял на пересечении ключевых железнодорожных магистралей, которые в начале XX века и подняли его статус, и стали толчком для развития.

Советская власть приходила в Челябинский уезд в два приема, в 1919 году утвердилась окончательно. Местная общественность заговорила о создании Челябинской епархии и Челябинской губернии. Большевики услышали народное мнение, тем более они и так перекраивали всю страну по новым административно-территориальным принципам, исходя из экономики края. Ну и потом, сохранять регионы Страны Советов в царских границах тоже не входило в интересы молодой власти.

Комплекс закрытого Одигитриевского монастыря. Декабрь 1926 года

В августе 1919 года была образована Челябинская губерния. Она занимала территорию трех современных Челябинских областей и просуществовала четыре года — с 1919 по 1923 год.

Что любопытно, западные границы Челябинской области определились именно тогда. Этот вопрос входил в компетенцию наркома по национальным вопросам Иосифа Сталина.

«Границы нашей губернии получились довольно специфическими и, возможно, самыми оригинальными в стране. Горные округа: Ашинский, Саткинский, Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Златоустовский — это земли, выкупленные заводчиками Твердышевыми и Мясниковыми в XVIII веке у башкир. По логике промышленного развития, которой руководствовалась советская власть, эти регионы не отошли Башкирии, а остались в составе Челябинской губернии», — отмечает Николай Антипин.

Уральская область

В 2023 году решили укрупнять регионы, чтобы они включали серьезные промышленные комплексы. Это похоже на историю с нынешними федеральными округами. Весь Урал объединяют в один регион: от Северного Ледовитого океана до Казахстана. Географически это вся территория вокруг Уральских гор.

Уральская область таким образом занимает одну десятую всей страны. Это самый большой регион в России с центром в Екатеринбурге (позже, в 1924 году, переименован в Свердловск). Екатеринбург всегда претендовал на статус главного города региона, и в этом есть историческая логика: Петр основывал столицу Урала и назвал именем императрицы. Из Екатеринбурга управлялись до революции и горные округа на Урале: и в Уфимской, и в Пермской, и в Челябинской губерниях. Это было Уральское горное начальство, и заседали управленцы в том же особняке, где сейчас располагается полпредство президента. Преемственность.

Площадь Революции в Челябинске. 1920-е годы

Именно в эти годы Ленин объявляет индустриализацию страны. Помните знаменитый ГОЭЛРО — План электрификации всей страны? Задача была создать экономически цельный район и централизованно им управлять. Урал становится одним их таких центров форсированной индустриализации. Именно тогда в Челябинске построили ЧГРЭС.

В статусе город Челябинск автоматически понизился. Он стал одним из округов, наравне с Троицким, Златоустовским, Саткинским... Внутри каждого округа были районы. В Уральской области было около 250 районов! Понятно, что этой матрешкой было почти невозможно управлять.

Райцентр Челябинский в империи Кабакова

В 1930 году округа отменяют. Челябинск вовсе превращается в райцентр Уральской области: это город плюс Долгодеревенское, поселки до Миасского, а на юге до Еткуля. К 1934 году стало понятно, что система управления таким количеством субъектов из одного центра не работает.

С конца 1920-х на территории бывшей Челябинской губернии строятся заводы: ММК, ЧТЗ, ферросплавный, станкостроительный, цинковый, абразивный, электродный. Модернизируются все демидовские заводы.

«Крестьяне бегут из деревень в города. От колхозов бегут. Думаю, один из расчетов коллективизации — побудить сельское население переехать в города строить новую промышленность. Лопату держать мог каждый. Мой прадед бежал и села Русская Теча, где его раскулачили. Он курсировал — сначала работал в Златоусте, потом в Магнитке, далее в Челябинске. С семьей, конечно. Это судьба тысяч и тысяч крестьян», — рассказывает Николай Антипин.

Кроме того, что областью от Ледовитого океана до степей Казахстана невозможно управлять, первый секретарь обкома Кабаков оказался чуть ли не вторым человеком в стране. Империя Кабакова — так называли злые языки Уральскую область.

Постановление о расколе Уральской республики

Требовалось приблизить рычаги управления к промышленным центрам. Поэтому 17 января 1934 года Уральская республика раскалывается на три области: Челябинскую, Свердловскую и Обско-Иртышскую.

Постановление о разделении Уральской республики за подписью Михаила Калинина

17 января день рождения одновременно отмечают Челябинская и Свердловская области.

В 1934 году Челябинская область была в два раза больше современной. На севере в состав области входили Каменск-Уральский со всей округой, вся Курганская область (чуть ли не до Тобольска и Тюмени), на юге граница проходила по реке Уй, как и сейчас, на западе — все горные округа остались на месте. Современный абрис области сформируется в 1943 году: к тому времени Каменск-Уральский перейдет к Свердловской и отделится Курганская область.

Генплан

С образованием Челябинской области в городе начинается активное строительство. Именно тогда, во второй половине 1930-х, приезжают московские архитекторы, закладывают площадь Революции и знаменитый дом облисполкома.

На тот момент Челябинск — это город с центральной улицей Цвиллинга (уже переименованной из Большой). Еще стоит Одигитриевский монастырь, уже обезглавленный. Здание Вознесенской церкви монастыря хотели переделать в Дом Советов, пытались перестроить, но ничего не получается, его сносят — из этого кирпича строят здание облисполкома (ныне администрация губернатора). Главным административным зданием региона в то время был дом по улице Карла Маркса: двухэтажный полукаменный дом недалеко от военного комиссариата. Там размещался горком партии.

Назначено руководство. Михаил Советников стал первым председателем Челябинского облисполкома. Кузьма Рындин — первым секретарем Челябинского обкома партии. Обком размещается в том здании, где сегодня Законодательное собрание области, облисполком — там, где сейчас администрация губернатора.

«Рындин предлагал переименовать Челябинск в Кагановичград, но Каганович был на тот момент жив-здоров, поэтому идея не нашла поддержки», — добавляет Николай Антипин.

Строительство дома облисполкома. Середина 1930-х

Челябинск в 1934 году — это крупный промышленный центр с обликом старого уездного города, где вместо мощеных улиц — грязные разбитые дороги, по которым едут телеги (на главном фото —именно этот период). По окраинам тем временем строятся современные крупные предприятия: ЧТЗ на востоке, Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе — на юго-востоке, ферросплавный — на севере. Но центр все равно остается старой Челябой, нисколько не тронутой с дореволюционных времен.

Первый современный жилой дом в советском Челябинске — это дом облисполкома. Для чиновников и артистов. Тогда же закладывается городок чекистов на улице Красной. Рабочие не живут в центре, а селятся вокруг заводов: на улицах Горького, Гагарина, Российской уже строятся комфортабельные (по тем меркам) трех-четырехэтажные дома, которые мы называем «сталинки». Они и сейчас стоят.

Жилые дома ЧЭМК по ул. Сталина (Российская). 1933 год

Появляется первый вуз. На улице Красной в бывшем реальном училище открывается Институт индустриализации и сельского хозяйства (ныне Аграрный университет). Появляется пединститут. Получает областной статус драматический театр, открытый в Народном доме Челябинска в 1922 году (ныне в этом здании Молодежный театр).

К началу войны в Челябинске население города — 250 тысяч человек. За годы войны население вырастет в два раза, количество предприятий — кратно. С тех пор областной статус Челябинская область уже не теряла.

Уральская республика Росселя и Южно-Уральская республика Сумина

Эти истории развивались параллельно. В начале 1990-х даже проводили референдум или соцопрос по этому поводу. И для Росселя, и для Сумина было принципиально важно поднять статус своих территорий и устранить дисбаланс в положении республик и областей. Такие мощные экономические регионы, как Свердловская и Челябинская области, не были дотационными, они вносили в бюджет вклад намного больший, чем некоторые республики, но из федерального центра получали меньше, и самостоятельности в принятии решений у них было на порядок меньше. Речь шла только о распределении бюджетных средств, не о сепаратизме.

«Фиаско потерпели сразу же. И выпуск уральской валюты, и опрос (который предсказуемо дал позитивный результат) были способами давления на президента Бориса Ельцина, которому идея сразу и категорически не понравилась. Он дал это понять недвусмысленно», — добавляет Николай Антипин.

Этот момент сейчас кажется больше занятным, чем историческим.

В 2024 году Челябинская область будет отмечать 90-летие со дня рождения.