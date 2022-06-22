Пять городов Челябинской области примут участие во всероссийском конкурсе благоустройства

Рассказываем, какие эскизные проекты представил наш регион

Челябинская область направила пять заявок на участие в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба Минстроя РФ. Города-победители получат федеральные средства на реализацию своих эскизных проектов.

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится Минстроем России (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

«Всего подано 280 заявок. До конца лета мы их рассмотрим, выберем лучшие и в следующем году приступим к реализации. Опыт прошлых лет показал, что такой формат позволяет контролировать проект на всех этапах реализации. Поэтому жители обязательно увидят результат работы. По поручению президента мы этот конкурс будем расширять и дополнительно 10 млрд руб. в последующие два года выделим»,— подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

От Челябинской области для участия направлено пять заявок в категории «Малые города»: проект «Серебры — зеркало души» (г. Карабаш), «Заводская набережная. История продолжается» (г. Кыштым), «На семи ветрах» (г. Усть-Катав), «Метеоритный берег» (г. Чебаркуль), а также благоустройство центральной городской площади и прилегающей к ней ул. Мира (г. Южноуральск).

«Очень важно создавать комфортную среду не только в крупных городах, но и в небольших поселениях и исторических центрах. Основными задачами конкурса являются развитие исторических территорий и сохранение историко-культурного наследия, создание привлекательных общественных пространств»,— отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

До 1 сентября 2022 года будет отобрано 160 проектов-победителей со всей страны, которые реализуют в регионах в 2023—2024 годах.

Объекты благоустройства Челябинской области становятся ее визитной карточкой. Три проекта вошли в федеральный реестр лучших реализованных проектов в 2021 году. Это общественная территория по улице Мира в Южноуральске, прибрежная зона у Вечного огня в Магнитогорске и городская набережная в Нязепетровске.

