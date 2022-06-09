Пять дорог к садам отремонтируют в 2022 году в Челябинске

На двух объектах работы уже завершены

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске отремонтируют пять автомобильных дорог, ведущих к популярным у горожан садам, сообщили сегодня, 9 июня, в администрации города Челябинска.

В план ремонта на текущий дорожный сезон включены следующие дороги:

автодорога в поселок Сухомесово от улицы Чистопольской до железнодорожного переезда;

автодорога 13а от Троицкого тракта до путепровода через железнодорожные пути;

улица Лыжных Батальонов от кольцевой развязки до границы города;

улица Валдайская от Героев Танкограда до проспекта Победы;

улица Механическая от Валдайской до автодороги «Меридиан».

В мэрии уточнили, что на автодороге в поселок Сухомесово и улице Механической работы уже завершены. По улице Лыжных Батальонов осталось нанести разметку, а по улице Валдайской — обустроить тротуары.

На автодороге 13а подрядчики меняют бордюрный камень и профилируют обочины.

Ранее ИА «Первое областное» писало о ходе работ на ключевых дорожных объектах Челябинска, в том числе на Ленинградском мосту.