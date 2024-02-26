Пять дополнительных выходных ожидают россиян весной‑2024

Рассказываем, на какие праздники они выпадают

Весна не за горами, но прекрасно это время года не только пробуждением природы, но и продолжительными выходными, связанными с праздниками. Рассказываем, как южноуральцы и все россияне будут отдыхать в связи с Международным женским днем, Праздником Весны и Труда, а также Днем Победы.

Длинные выходные ожидают нас уже на следующей неделе в связи с празднованием 8 Марта. Международный женский день выпадает на пятницу, а значит, отдыхать будем три дня подряд: 8, 9 и 10 марта, то есть с пятницы по воскресенье. 7 марта будет сокращенным рабочим днем.

На Первомай в этом году будем отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Правда, перед длинными выходными и рабочая неделя будет длинной — шестидневной: работать придется с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля. Зато после Праздника Весны и Труда работать придется всего два дня — в четверг и пятницу.

Четыре дня продлятся выходные и на День Победы. Отдыхать начнем с 9 мая, четверга, и только в понедельник, 13 мая, выйдем на работу. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.

Кстати, всего в 2024 году будет 118 выходных дней, в том числе 14 праздничных.