Пять челябинских проектов благоустройства победили во всероссийском конкурсе

Это новые общественные пространства в Снежинске, Аше, Трехгорном, Южноуральске и Симе

Стали известны итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. В числе победителей оказались пять проектов из Челябинской области, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона. Награды победителям вручил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, отметив высокое качество работ и креативный подход южноуральских авторов.

Город Снежинск представил проект «Событийная площадь оз. Синара». Его главная цель — создать знаковое общественное пространство для снежинцев, сохранив историческую миссию этого места, которое стало центром отдыха для разных поколений работников РФЯЦ-ВНИИТФ и местных жителей.

Город Аша предложил проект «Цветок Урала». Название проекта символизирует гармонию между заводским Уралом и природой, отражая плавные линии местных цветов. Концепция включает создание восьми функциональных зон, соединенных единой прогулочной дорожкой, что позволит объединить город и природу в одно целое.

Трехгорный представил проект «Парк поколений». Основная идея проекта заключается в создании многофункционального рекреационного пространства, которое будет удобно для представителей всех поколений, предоставляя каждому возможность найти здесь место для отдыха с учетом своих потребностей.

Проект в Южноуральске «Новая энергия „Ю“» преобразит парк, который когда-то был символом южноуральской ГРЭС. Проект направлен на то, чтобы сделать парк центром активной жизни и энергии горожан, продолжая играть ключевую роль в жизни Южноуральска.

Город Сим предложил проект «Изумрудная лагуна», который направлен на развитие событийного туризма. Создание «Изумрудной лагуны» привлечет новых посетителей и позволит развить культурную среду, отвечая на запросы жителей о насыщенной культурной программе и возможностях для самореализации.

Награды победителям вручали на X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Казани.