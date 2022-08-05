Пять аварийных школ в Челябинской области запустят до конца 2022 года

Учеников на время капремонтов переведут в другие учебные заведения

В Челябинской области школы готовят к началу нового учебного года. Капитальный ремонт в части из них еще продолжается. В региональном Минобре ИА «Первое областное» рассказали, где до открытия обновленных учебных кабинетов придется подождать месяц, а то и четыре.

В Челябинской области стартовала приемка школ к новому учебному году. В 2022 году выделили более 600 млн рублей на капремонт и оснащение в 17 школах. В пяти школах не успеют запустить образовательный процесс к 1 сентября из-за большого объема работ.

Из 17 школ 11 откроют до начала учебного года. Карабашскую школу-интернат запустят в октябре. Здесь, по данным министерства образования и науки региона, организуют дистанционные занятия.

В пяти школах ремонт и оснащение завершат только к концу 2022 года — это сроки контракта из-за большого объема работ. Среди них — гимназия имени Карла Орфа в селе Варна.

Педагоги гимназии обратились к губернатору Алексею Текслеру во время прямого включения в конце 2021 года и пожаловались, что занятия в учебных классах приходится проводить в верхней одежде. Тогда Алексей Текслер потребовал от глав районов и региональных профильных ведомств не доводить ситуацию до подобного.

На ремонт единственной в Варне гимназии выделили 72 млн рублей. Здесь обновят кровлю и проведут капремонт всего здания. Пока же первые две четверти учебного года дети будут посещать другие школы, районные власти готовят «дорожную карту»: куда и каким классам будет организован подвоз на автобусах.

До конца 2022 года в других школах придется позаниматься и ученикам школы № 5 из Верхнего Уфалея, Новокаолиновской школы Карталинского района, Белоусовской школы Еткульского района и школы № 1 Усть-Катава.

«Решается вопрос: в каком формате будет проходить обучение для учеников и как не оставить без работы коллектив образовательного учреждения», — сообщает администрация Катав-Ивановского района.

Напомним, школа в поселке Боровское Чебаркульского района прогремела на всю область несколько дней назад, когда на совещании губернатор Алексей Текслер обратил внимание главы района на аварийный объект. В Минобре пояснили, что от районных властей до этого момента не поступало заявок на ремонт Боровской школы. Хотя у каждого муниципалитета каждый год есть возможность получить субсидию из области на капремонт.

«Муниципалитет самостоятельно готовился решить проблему. На Боровскую школу на капремонт кровли и общестроительные работы из местного бюджета выделено 2 млн 226 тыс. рублей. Решение об этом было принято задолго до озвучивания проблем с кровлей в СМИ. Администрация заключила контракты на выполнение работ, которые планируется завершить до конца августа 2022 года», — рассказали в ведомстве.

Кроме капитальных ремонтов в школах области провели так называемые скрытые работы по антитеррористической защищенности. На это область выделила более 100 млн рублей. А на замену окон в 2022 году из областного бюджета направили порядка 39 млн рублей, заменили более 1,5 тысячи окон в 61 школе.

На средства областного бюджета обновляются и детские сады. Деньги выделены на 59 зданий: в 34 — работы уже завершены, в 25 — ремонты закончат до конца 2022 года.



А накануне глава Челябинска Наталья Котова посетила строящиеся детские сады. На улице Горького новое учреждение дошкольного образования готовят к сдаче.