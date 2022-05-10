Путин требует избежать прошлогоднюю ситуацию с лесными пожарами

Президент считает, что у местных властей есть все необходимые для этого полномочия

Владимир Путина потребовал не повторять прошлогоднюю ситуацию с лесными пожарами. На совещании врио МЧС и глав регионов президент напомнил, что весной 2021 в стране прошли самые интенсивные пожары за последние несколько лет.



«Хочу подчеркнуть, все необходимые решения в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий — по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда», — заявил президент Владимир Путин.

С 1 января тушить так называемые ландшафтные пожары должны региональные и муниципальные власти. Президент подчеркнул, что система реагирования МЧС на возгорания должна быть адекватной. Если угроза реально, помощь должна поступать незамедлительно.

«Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего», — прокомментировал президент.

Чтобы оценить эффективность работы с пожарами по стране, президент предложил установить целевой показатель. Указ, где такой показатель будет зафиксирован, он подпишет в ближайшее время.

Отметим, что за минувшие сутки в России потушили 184 природных пожара. Сейчас в Челябинской области действует особый противопожарный режим, жечь костры в лесах запрещено. Кроме того, в майские праздники на озере Тургояк запретили въезд туристам — запрет распространяется как на пикники, так и на велопрогулки.