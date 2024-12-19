Путин: «Смотрю на Россию как на семью»

В 2024 году подведение итогов года затянулось на четыре с половиной часа

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2024 году стала рекордной по продолжительности — общение с жителями страны и журналистами длилось 4 часа 30 минут, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На прямую линию поступило 2 миллиона 480 тысяч 139 обращений. Обрабатывать огромное количество вопросов и заявок в этом году помогал искусственный интеллект.

В прямом эфире глава государства успел ответить на несколько десятков вопросов, в том числе касающихся мер поддержки военнослужащих СВО и их семей, экономики, военных действий и восстановления новых территорий и многие другие.

Остальные почти два с половиной миллиона обращений будут взяты в работу и отправлены с поручениями в регионы.

Напомним, что в прошлом году подобная прямая линия прошла 14 декабря и длилась 4 часа 3 минуты.



В финале прямой линии Владимир Путин признался, что смотрит на Россию как на семью, поздравил жителей страны с наступающими праздниками и напомнил, что самое важное — это наши близкие, пожелал добра и благополучия.



Журналисты проводили главу государства аплодисментами.