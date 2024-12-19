Путин предложил ограничить выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Президент считает, что сотрудники банков должны тщательнее проверять граждан на платежеспособность

В ходе прямой линии Владимир Путин предложил ограничить выдачу кредитов от 50 тысяч рублей периодом охлаждения от нескольких часов до нескольких дней. Об этом он сообщил в ходе прямой линии сегодня, 19 декабря. Президент РФ полагает, что это поможет жителям страны не становиться жертвами телефонных мошенников.

«Банки у нас научились быстро выдавать кредиты, но они обязаны проверять платежеспособность граждан. Нужно дисциплинировать эту ситуацию, надо обратить серьезное внимание. Кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей пускай выдают в режиме онлайн, от 50 до 200 тысяч рублей — надо бы дать людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. А от 200 тысяч рублей и более — точно нужно растянуть хотя бы на несколько дней», — сказал Путин.

Он также сообщил, что эти вопросы рассматриваются в Госдуме и Центральном банке, где разрабатываются меры, связанные с ограничением рисков для банков, выдающих незаложенные кредиты.

Президент пошутил, что ему телефонные мошенники не звонили. Но друзья и знакомые сообщали Путину о том, что такие звонки им поступают постоянно. Поэтому о существующей проблеме глава государства в курсе. Владимир Путин призвал всех граждан поступать просто: не вступать в сомнительные телефонные разговоры и положить трубку.

Отметим, что только в этом году жители Челябинской области отдали мошенникам более 2 миллиардов рублей. Напомним, 19 декабря Путин отвечает на вопросы журналистов и жителей страны на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.