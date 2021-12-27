Президент России Владимир Путин поручил установить двойные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными коронавирусом. Соответствующее поручение главы государства правительству опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству России — продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, работникам, контактирующим с пациентами с установленным COVID-19, социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания, <...> и установить выплату в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Доложить о выполнении поручения он должен до конца текущей рабочей недели.
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