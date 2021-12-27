Медикам красных зон удвоят выплаты в новогодние праздники

Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля

«Правительству России — продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, работникам, контактирующим с пациентами с установленным COVID-19, социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания, <...> и установить выплату в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года»,

— говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.