Полномочия фонда «Защитники Отечества», где оказывают помощь участникам СВО, будут расширены в сфере контроля за использованием бюджетных средств. Об этом президент Владимир Путин сказал сегодня, 14 декабря, на прямой линии.
Глава государства высоко оценил работу фонда, однако отметил, что он ограничен в своих компетенциях. Владимир Путин выступил за то, чтобы расширить права организации в сфере контроля за тем, в каком объеме и на какие цели направляются средства, а также с каким результатом используются. Это касается в том числе средств реабилитации для раненых участников боевых действий.
«Мы будем совершенствовать работу этого фонда и добьемся того, чтобы это был хороший, действенный инструмент по защите интересов наших ребят, принимающих участие в боевых действиях», — пообещал президент.
Напомним, что в Челябинской области действует филиал фонда «Защитники Отечества». Ранее ИА «Первое областное» писало, что в новом здании фонда на Университетской Набережной в Челябинске работает медико-социальная экспертиза для бойцов, получивших ранения и увечья. Человек может оперативно пройти комиссию и оформить инвалидность.