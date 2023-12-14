Путин пообещал расширить права фонда «Защитники Отечества» по защите участников СВО

Организация сможет контролировать расходование средств, направленных на реабилитацию раненых

Полномочия фонда «Защитники Отечества», где оказывают помощь участникам СВО, будут расширены в сфере контроля за использованием бюджетных средств. Об этом президент Владимир Путин сказал сегодня, 14 декабря, на прямой линии.

Глава государства высоко оценил работу фонда, однако отметил, что он ограничен в своих компетенциях. Владимир Путин выступил за то, чтобы расширить права организации в сфере контроля за тем, в каком объеме и на какие цели направляются средства, а также с каким результатом используются. Это касается в том числе средств реабилитации для раненых участников боевых действий.

«Мы будем совершенствовать работу этого фонда и добьемся того, чтобы это был хороший, действенный инструмент по защите интересов наших ребят, принимающих участие в боевых действиях», — пообещал президент.

Напомним, что в Челябинской области действует филиал фонда «Защитники Отечества». Ранее ИА «Первое областное» писало, что в новом здании фонда на Университетской Набережной в Челябинске работает медико-социальная экспертиза для бойцов, получивших ранения и увечья. Человек может оперативно пройти комиссию и оформить инвалидность.