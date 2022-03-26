Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Документ вступает в силу с 26 марта

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О ветеранах». Документ опубликован сегодня, 26 марта, на официальном портале правовой информации.

«Внести в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года... изменение, дополнив его позицией следующего содержания: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года»,— говорится в документе.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон дает право на все положенные ветеранам льготы, среди которых — освобождение от уплаты налога на имущество на один из объектов налогообложения каждого вида, местные льготы на транспорт и другие.