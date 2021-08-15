Путин подписал указ о награждении российских военных, погибших при тушении пожара в Турции

Ордена мужества посмертно получили пять военнослужащих

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества военнослужащих, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ президент подписал накануне, 14 августа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить Орденом мужества (посмертно) подполковника Беркутова Владислава Николаевича, подполковника Карасева Вадима Александровича, подполковника Кузнецова Евгения Викторовича, старшего лейтенанта Омельченко Николая Олеговича, старшего сержанта Чубарова Юрия Вадимовича»,— говорится в документе.

Напомним, накануне днем, 14 августа, российский пожарный самолет Бе-200 разбился в районе города Кахраманмараш при тушении лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, воздушное судно потерпело катастрофу при заходе на посадку. Никто из членов экипажа не выжил. На место ЧП были направлены самолет и вертолет для проведения поисково-спасательных работ.