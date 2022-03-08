Путин поднял выплаты на детей для одиноких мам

Пособия составят от половины до 100 процентов прожиточного минимума

Размер выплат на детей в России будет составлять от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в регионе, сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин в праздничном обращении к женщинам страны.



«Дорогие наши женщины! 8 марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», — заявил глава государства.

По словам президента, федеральные власти приняли решение установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно для всех семей с невысокими доходами.

По данным Минтруда РФ, размер детского ПМ в 2022 году в среднем по стране составляет 12 274 рубля. В среднем же по России размер нового пособия должен составить от 6 до 12 тысяч рублей.

Новая мера начнет действовать с 1 апреля, первые выплаты неполные семьи получат уже в мае.