Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем:
«Отдыхать — не работать, у нас праздников много — одним больше, одним меньше. 31-го своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому надо поддержать. Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я обращаю внимание на предложение и рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня».
Напомним, инициатива сделать 31 декабря выходным днем принадлежит партии «Единая Россия».
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