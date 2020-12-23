Путин поддержал инициативу ЕР о выходном дне 31 декабря

Президент озвучил предложение на заседании Госсовета

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем:



«Отдыхать — не работать, у нас праздников много — одним больше, одним меньше. 31-го своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому надо поддержать. Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я обращаю внимание на предложение и рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня».



Напомним, инициатива сделать 31 декабря выходным днем принадлежит партии «Единая Россия».