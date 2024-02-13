Путин отметил вклад челябинского онколога в развитие науки

Профессор Андрей Важенин награжден юбилейной медалью к 300‑летию РАН

Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды и премии ученым. Медалью к 300-летию Российской академии наук награжден известный челябинский врач, ученый Андрей Важенин, сообщили в Минздраве региона.

В Кремлевском дворце собрались выдающиеся ученые со всей страны. Глава государства обратился к ним с торжественной речью.

«Желаю Академии на новом историческом этапе, как и прежде, верно служить России, нашему народу, сохраняя свою историю, традиции, всегда идти вперед, быть на переднем крае прогресса, обеспечивать наш государственный, научно-технологический, ценностный суверенитет», — сказал, в частности, Владимир Путин.

Андрей Важенин отметил, что встреча в Кремлевском дворце стала первой подобной за последние два десятка лет.

«Полтора часа живого, интересного общения, уделили внимание и проблемам академии, а также обсудили актуальные темы», — поделился он.

Важенин Андрей Владимирович — руководитель представительства Уральского отделения Российской академии наук, академик РАН, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ, ученый в области онкологии и радиологии, создатель научной школы онкорадиологов на Урале. Под руководством ученого разработаны методики малоинвазивной хирургии и эндоскопические методы в онкологии, применяется искусственный интеллект и VR-технологии для лечения онкологических пациентов.