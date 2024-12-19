Путин о нехватке лекарств: «Нужно просто вовремя все делать»

К 2030 году Россия будет на 90% обеспечивать себя медицинскими препаратами

Президенту России на программе «Итоги года» передали вопросы граждан о том, что не хватает лекарств, назначаемых при онкологии, сахарном диабете. Было и такое, что в аптеках возникли перебои с физраствором. Владимира Путина попросили оценить развитие отечественной фармакологии и обеспеченность населения основными препаратами для лечения онкологических и других заболеваний.

Глава государства напомнил, что в России развитие собственной фармацевтической промышленности начали в 2008 году, это проходило при больших финансовых вложениях со стороны государства.

«Сегодня наши фармацевтические компании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы. И это достаточно большие вложения, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей», — сказал Владимир Путин.

В России создают собственные препараты, субстанции, сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Что касается недостатка инсулина, тест-полосок и так далее — президент считает, что виноваты сбои в деятельности соответствующих ведомств и на местах.

«Деньги на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Я обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах Российской Федерации», — сказал глава государства.

Он отметил, что нужно вовремя все делать и правильно ориентироваться в потребностях рынка.

Президент отдельно остановился на ситуации, когда возникли перебои с физраствором.

«Просто два ведомства, Министерство промышленности и торговли и Минздрав, своевременно не приняли решения по ценам на эту упаковку», — сказал Владимир Путин.

Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. И дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей. На сегодняшний день все решения приняты.

К 2030 году Россия должна выйти на 90 процентов обеспечения собственными препаратами, а по медицинским изделиям на 40 процентов.