Путин наградил южноуральскую семью орденом «Родительская слава»

Высокой награды удостоилась семья Охапкиных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении семьи Охапкиных из Челябинской области. Они получили орден «Родительская слава». Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, семья удостоилась ордена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Многодетные Охапкины живут в Челябинске.

«Наградить орденом „Родительская слава“ Охапкина Игоря Николаевича, Охапкину Викторию Валерияновну, Челябинская область…» — говорится в документе.

Отметим, что ранее эту же награду получила семья Беловых из Челябинска, где сейчас воспитывают восьмерых детей. Отец и мама пообщались с президентом, а он поблагодарил их за ответственное родительство. Позже региональные власти маме подарили новенькую «Ладу» накануне рождения восьмого ребенка. Затем для них организовали поездку в Москву, где они вновь встретились с главой государства.

Все-таки один пятиместный седан был маловат для такого большого семейства, поэтому по инициативе главы региона Алексея Текслера семье вручили более просторный кроссовер с тремя рядами сидений. Теперь Беловы могут отправиться в совместную поездку. Кстати, крестной восьмого ребенка стала первый вице-губернатор Ирина Гехт.