Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области

Одному присвоено почетное звание, еще двое удостоены медалей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В текст документа попали три жителя Челябинской области. Указ размещен на официальном сайте правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено Юрию Водиченкову — начальнику Еткульской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Президент отметил его заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» Владислава Мурзина — электромонтера контактной сети Златоустовской дистанции электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД».

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден Александр Луцет — директор ООО «Содэкс». Компания находится в Сосновском районе и занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.