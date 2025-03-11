Путин наградил многодетную семью и преподавателя вуза из Челябинской области

Кого отметил президент

Президент России Владимир Путин представил к наградам многодетную семью из Челябинской области и преподавателя Южно-Уральского государственного института искусств имени Петра Чайковского. Указ опубликован на сайте официальной правовой информации.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены Кунгуровы Валерий Анатольевич и Галина Ивановна. Президент отметил их заслуги в укреплении семьи и воспитании детей.

Старший преподаватель кафедры живописи и дизайна ЮУрГИИ Василий Соловьев награжден медалью «За труды в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Стаж работы у Василия Николаевича, заслуженного художника России, — 49 лет.