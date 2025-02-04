Путин наградил многодетную семью и директора предприятия из Челябинской области

Кто отмечен госнаградами

Президент России Владимир Путин наградил директора челябинского предприятия «Конар» Валерия Бондаренко и многодетную семью из Челябинской области государственными наградами. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Генеральный директор предприятия «Конар» Валерий Бондаренко награжден орденом Почета за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи.

Жанну и Александра Сафоновых Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава». Президент отметил их заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. У Сафоновых четверо детей, а сами они счастливы в браке уже более 20 лет.