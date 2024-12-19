Путин: «Мы будем рады видеть в Москве всех, кто захочет отпраздновать 80‑летие Победы с нами»

Президент подчеркнул, что россияне помнят и ценят вклад в Великую Победу антигитлеровской коалиции

Российский лидер не планирует куда-либо ехать на торжества по поводу 80‑летия окончания Второй мировой войны, особых приглашений лидерам других государств тоже не будет, сказал Владимир Путин, передает корреспондент ИА «Первое областное» с прямой линии.

Президент отметил, что, во-первых, его никуда и не звали, а во-вторых, у россиян есть своя Победа. Но в Москве будут рады видеть всех тех, кто захочет разделить праздник с Россией, особенно представителей антигитлеровской коалиции.

«Мы никуда не стремимся — нам дома хорошо, это первое. Не зовут, потому что хотят забыть вклад нашей страны в Победу. Но мы никогда не забудем жертвы, которые были принесены нашим народом на алтарь борьбы с нацизмом», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россия помнит и ценит вклад союзников в Победу.

«Мы уважаем и благодарим наших союзников — там, безусловно, были героические люди: и солдаты США, и Великобритании, многие ветераны еще живы. Мы благодарим и уважаем. Правда, мы за все заплатили: когда я стал руководителем, мы по лендлизу всю денежку Соединенным Штатам отдали», — напомнил он.