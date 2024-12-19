Путин: «Каждый рабочий день глав регионов должен начинаться с вопроса рождаемости»

Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%

На прямой линии Владимир Путин сообщил, что количество женщин в детородном возрасте в России сократилось на 30%. Также президент сказал, что каждый рабочий день глав регионов должен начинаться с обсуждения вопроса рождаемости.

Рост демографии в России упал до 1,41%. По словам президента, это мало. Глава государства сравнил рождаемость в стране с синусоидой и отметил, что коэффициент рождаемости необходимо поднять до 2,3%.

Проблема с рождаемостью наблюдается не только в России, но и в других странах.

«Хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов РФ. Это вызов для многих стран мира, в том числе и России. Народ и население — это то, что составляет страну. Одна территория — это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны. Наверное, мы делаем немало, но совершенно очевидно, недостаточно», — сказал Владимир Путин.

Президент сказал, что каждый рабочий день каждого главы региона должен начинаться с обсуждения проблемы рождаемости.

Также глава государства напомнил, что в стране действует большое количество программ поддержки семей с детьми: маткапитал, семейная ипотека, выплата после третьего ребенка для ее погашения.