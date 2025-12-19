Путин: «Для удержания молодых ученых нужны не только лаборатории, но и социальные условия»

Президент подтвердил курс на комплексную поддержку научного сообщества

Закрепить молодые научные кадры в стране поможет комплексный подход, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Важно стабильное финансирование науки: развитие системы грантов, включая мегагранты, с долгосрочным горизонтом планирования — чтобы финансирование было не на полгода, не на два, а на пять и так далее; создание „горизонта исследований“ — возможность для молодых специалистов видеть долгосрочные перспективы своей работы в России. Здесь у нас система выстроена. Самое главное — надо создавать лабораторную базу. Для увлеченного ученого это зачастую важнее, чем что-либо другое», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что только лабораторной базы недостаточно, а «что-либо другое» — уровень заработной платы, обеспеченность жильем, условия, в которых человек живет, — тоже важно.

«Для удержания талантливой молодежи необходима целая система поддержки, которая включает социальные условия — обеспечение достойным уровнем заработной платы и жильем. По всем этим направлениям, конечно, и будем работать дальше», — сказал, в частности, Владимир Путин.

Отдельно президент также заявил о положительной тенденции — возвращении в Россию ученых, ранее работавших за рубежом. По его словам, это обусловлено не только улучшающейся научной базой, но и социально-ценностными аспектами, в том числе заботой о будущем детей.