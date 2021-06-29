Путевку выдали — что дальше? В Челябинской области идет летняя комплектация детских садов

Рассказываем, как оформить ребенка в дошкольное учреждение или поменять садик

В Челябинской области идет массовая комплектация садиков. Тысячи малышей получили путевки в дошкольные учреждения. Но расслабляться родителям рано. Если садик вам нравится, нужно оформить в него ребенка официально. А если хочется попасть в другой, самое время подать заявку на обмен путевки. Как правильно это сделать, расскажем в нашем материале.

ШАГ 1: ИЩЕМ СВОЮ ПУТЕВКУ

Прежде всего проверьте статус ребенка в электронной очереди на региональном портале образовательных услуг es.edu-74.ru.

Если путевку дали, вместо «очередник» вы увидите запись «направлен в ДОО». Это значит, что малышу дали место в дошкольном учреждении. И в ближайшее время вам нужно там показаться.

Если путевки нет, отчаиваться не стоит. За лето может многое измениться: кто-то откажется от путевки, переведет ребенка в другой детский сад — и его место достанется вам. Комплектование детских садов идет круглый год. Подходящее место может освободиться в любую минуту.

«В городах и поселках Челябинской области проблема детских садов практически решена — очередей почти нет. В целом по области мест в детсадах даже больше, чем стоящих в очереди детей. Правда, нередко места в наличии не там, где нужно. Сложности остаются в крупных населенных пунктах — в Челябинске, в Магнитогорске. Но и здесь ситуация должна исправиться к Новому году», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

ШАГ 2: ОТНОСИМ ДОКУМЕНТЫ В САДИК

Чтобы застолбить место в детском саду, куда дали путевку, нужно прийти к заведующей детсадом не позднее 15 августа и написать заявление о зачислении.

Если пропустите этот срок, путевку передадут другой семье, а вашу заявку в электронной очереди заморозят. Вы потеряете место и не сможете принимать участие в дальнейшем распределении мест.

Для «разблокировки» заявки с сохранением первоначальной даты регистрации нужно будет прийти в районный отдел образования или в городской комитет по делам образования.

ШАГ 3: СОБИРАЕМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

Документы в садик нужны такие:

— свидетельство о рождении ребенка;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя либо законного представителя ребенка);

— медицинская карта ребенка (оформляется в поликлинике).

ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ ДЕТСАД

Если садик по разным причинам вам не подходит и вы хотите попасть в другой, нужно:

— отказаться от выделенной путевки и ждать новое распределение (номера нужных садиков стоит указать сразу в электронной заявке);

— либо оформить перевод в другой сад.

КАК ПОМЕНЯТЬ САДИК

Для начала нужно застолбить хоть какое-то место: оформляйте ребенка туда, куда вам дали путевку. И обязательно возьмите справку о зачислении малыша.

Потом идите в районное управление образования или в городской комитет по делам образования с таким пакетом документов:

— заявление на перевод;

— свидетельство о рождении ребенка;

— справка, подтверждающая зачисление малыша в детский сад;

— документы, которые дают право на преимущество при переводе (это может быть справка о регистрации ребенка по месту жительства, а также справка о посещении одним из детей того детского сада, в который вы хотите получить перевод).

Если в нужном вам саду будут места, вам помогут получить новую путевку. В пределах города это не так уж сложно. Главное, чтобы в нужном вам заведении были свободные места.

Трудно сменить детсад на учреждение в другом муниципалитете. Когда, к примеру, семья переехала в другой город.

«Перевода между муниципалитетами нет. Чтобы получить место в детском саду, придется снова встать в очередь», — говорит Светлана Платонова.

ЧЕМ ПОМОГУТ ЧАСТНИКИ

Сейчас на Южном Урале местами в садиках обеспечены все ребята старше трех лет. Если вашему малышу уже исполнилось три, а путевку по какой-то причине еще не дали, смело требуйте ее в районном управлении образования или же в городском комитете.

Вскоре чиновники обещают ликвидировать очередь для детей полутора лет. Это важно для мам-декретниц, которые вынуждены выходить на работу.

Решить проблему дошкольного образования помогают и частные садики.

«Частных садиков на территории области не так уж много. В основном они сосредоточены в больших городах. Также есть группы по уходу и присмотру за детьми. Их больше, но в отличие от садиков они не обязаны получать образовательную лицензию и обучать детей. Главное требование к таким группам — соблюдение санитарных норм», — поясняет Светлана Платонова.

Частные садики также готовы принимать малышей с полутора лет. Но имеют существенный минус — стоимость пребывания. Например, в Челябинске месяц посещения группы по присмотру за детьми (а они чаще всего располагаются в обычных квартирах) стоит около 12—15 тысяч рублей, а посещение полноценного садика — около 30 тысяч рублей.