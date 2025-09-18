Путешествие по Южному Уралу: сервис «Туту» показал лучшие места Челябинской области

От метеорита до «Притяжения» — эксперты составили готовый маршрут для туристов

Сервис путешествий «Туту» опубликовал готовый маршрут по Челябинской области. Сценарий поездки с честными отзывами и советами тревел-экспертов размещен на главной странице сервиса. По мнению составителей программы, начинать свое знакомство с Южного Урала нужно с челябинского исторического музея, а завершить посещением парка «Притяжение» в Магнитогорске. Эксперты также называют обязательными для посещения Сатку, Троицк, Златоуст и нацпарк «Таганай».

Маршрут создан на основе отзывов и оценок участников проекта, объединяющего журналистов и тревел-блогеров, пишущих о туризме и активном образе жизни. За четыре года команда побывала в 44 регионах России и протестировала более 100 маршрутов. Над программами работают совместно с региональными гидами, представителями бизнеса и локальными экспертами — это позволяет включать как известные места, так и «скрытые сокровища», которые редко попадают в путеводители.

Итоговый маршрут по Челябинской области рассчитан на шесть дней, также доступны варианты и на меньшее количество дней. Путешествие начинается в Челябинске: гостям предлагают прогулку по городу, знакомство с необычными памятниками и музейными коллекциями, включая крупнейший фрагмент знаменитого Челябинского метеорита.

Далее маршрут ведет в Сатку — в Сад камней, развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» и экстрим-парк GRIFON, где можно прыгнуть с веревкой со скалы или пройти по навесному мосту.

Следующие точки — Златоуст и национальный парк «Таганай». В Златоусте туристам рекомендуют познакомиться с оружейными традициями и попробовать себя в роли кузнецов в «АиРовке», посетить горный парк Бажова с башней-колокольней и коллекцией самоцветов, а также продегустировать блюда уральской кухни в ресторации «Счастливый кузюк».

В нацпарке «Таганай» советуют отправиться в трекинг к Большой каменной реке — уникальному природному образованию длиной 6 км. В Троицке путешественников ждут театрализованная экскурсия о крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева, Музей античной медицины и Музей купечества Южного Урала. Финальная точка — Магнитогорск с экскурсией на металлургический комбинат и прогулкой по современному парку «Притяжение».

Все локации собраны в удобный помодульный маршрут по дням, снабженный комментариями блогеров и журналистов, а также рекомендациями отелей, кофеен и ресторанов. Эксперты отмечают, что Челябинская область подходит для путешествий круглый год — каждый сезон приносит новые краски и особую атмосферу.