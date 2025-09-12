Путешественница из Миасса в одиночку прошла по Большой уральской тропе

Оксана Лыткина находилась в горах 120 дней

Накануне, 11 сентября, путешественница из Миасса Оксана Лыткина завершила самый протяженный горный переход по России: за 120 дней женщина прошла с рюкзаком более 2300 километров по Большой уральской тропе — от города Орска на границе с Казахстаном через Южный Урал до перевала Дятлова на Северном Урале, сообщает пресс-служба АНО «Центр проектного развития».

«Мое соло-путешествие — важный шаг для привлечения внимания к потенциалу туризма на Урале. Мне кажется, я доходчиво доказала, что одиночные путешествия по таким масштабным маршрутам доступны», — заявила на финише Оксана Лыткина.

Поход Оксаны Лыткиной также важен для формирования единого туристического пространства Урала.

Участок Большой уральской тропы протяженностью 365 километров, пролегающий по Челябинской области, путешественница прошла за 17 дней. Во время похода Оксана собрала информацию, которая позволит властям региона скорректировать трек пешеходного маршрута и описать отдельные участки пути.

После небольшого отдыха Оксана отправится в турне по регионам Урала, чтобы встретиться со своими подписчиками и рассказать о походе.