Федор Конюхов завершил первый в истории одиночный дрейф в районе Северного полюса

Путешественник находился на льдине 10 дней

Знаменитый путешественник Федор Конюхов завершил очередную экспедицию. 16 июля самый большой в мире ледокол «50 лет Победы» доставил его в точку географического Северного полюса. На льдине была развернута первая в истории одиночная дрейфующая полярная станция, где исследователь остался один, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Проект приурочили к началу председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Целями экспедиции стали исследования интенсивности таяния и маршрутов дрейфа льдов Северного ледовитого океана. Кроме того, Федор Конюхов сделал уникальную запись сейсмической активности земной коры в районе полюса.

Путешественник жил в просторной палатке: в одном помещении находилось рабочее место, в другом — спальное с возможностью создания «искусственной ночи» на время продолжительного полярного дня. Электричество в палатку поступало при помощи солнечной энергии.

«Я надеюсь, что этот проект позволит расширить присутствие России в Арктике. Мы должны активнее заниматься наукой, беречь экологию, объединять вокруг себя ученых, путешественников и предпринимателей для устойчивого развития арктического региона. Северный ледовитый океан — это „кухня“ погоды во всем мире. В следующей полярной экспедиции я планирую сделать первый трансарктический перелет на тепловом воздушном шаре через точку географического Северного полюса, попутно изучая изменения климата в Арктике», — рассказал Федор Конюхов.

Во вторник, 27 июля, ледокол взял курс на дрейфующую станцию Федора Конюхова. Красную палатку путешественника не сразу удалось обнаружить среди торосов, глыб льда и озер из пресной воды. Исследователю пришлось запустить в небо несколько сигнальных ракет.

Сейчас Федор Конюхов чувствует себя хорошо, на ледоколе он направляется в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа. В понедельник, 2 августа, он прибудет в Мурманск, тогда экспедиция будет считаться завершенной. Период дрейфа одиночной станции составил 10 дней, 9 часов и 25 минут.

Добавим, за время дрейфа путешественник написал семь художественных этюдов природы Арктики. Одну из работ он подарил президенту клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николаю Савельеву.