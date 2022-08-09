Путешественник Федор Конюхов прервал полет на Северный полюс на мотопараплане

Вместе с пилотом Игорем Потапкиным он совершил посадку из‑за погодных условий

Российским путешественникам Федору Конюхову и Игорю Потапкину не удалось установить новый рекорд полета на параплане к Северному полюсу. Пролетев 169 км из 900 запланированных, они вынуждены были прервать полет из-за сложных погодных условий. Ледокол поднял экипаж мотопараплана со льдов Арктики и прибудет вместе с ними в Мурманск 14 августа, сообщается на официальном сайте Федора Конюхова.

Еще накануне, перед отправкой 2 августа из Мурманска, путешественники отмечали, что на мотопараплане на Северный полюс еще никто не летал. Экспедиция чрезвычайно рискованная, поскольку планировалось преодолеть 900 км без кабины в экстремальных арктических условиях. К сожалению, Федору Конюхову и Игорю Потапкину пришлось совершить экстренную посадку, пролетев 169 км. Помешали осуществить задуманное и поставить новый рекорд сложные погодные условия. Они живы и здоровы, ледокол поднял экипаж мотопараплана на борт. Планируется, что 14 августа он прибудет в Мурманск.

О вынужденной посадке по погодным условиям пилотов Конюхова и Потапкина сообщили организаторы полета. Пилоты летели по 59-му градусу восточной долготы. Полет проходил на согласованной высоте до 300 м со скоростью 51 км в час. Изначально предполагалось, что пилоты преодолеют 900 км пути примерно за 10 часов, долетят до Северного полюса, разобьют там лагерь и будут ждать ледокол для обратного пути в Мурманск.

Отметим, что это уже восьмой поход Конюхова на Северный полюс. До этого он трижды добирался туда на лыжах, один раз на собачьей упряжке, три раза на ледоколе, а в этот раз решил отправиться вместе с напарником Игорем Потапкиным на мотопараплане.

Напомним, что в июне этого года Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане, преодолев дистанцию в 1039,7 км за 13 часов и 17 минут. В июле стало известно, что готовится к выходу художественный фильм «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света. Картина выйдет в прокат летом 2023 года, а главную роль в киноленте сыграет Федор Бондарчук.