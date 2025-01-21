Путепровод на Коксохиме в Челябинске отремонтируют к 10 февраля

Работы проверил мэр Алексей Лошкин

В Челябинске путепровод в районе Коксохима планируют отремонтировать к 10 февраля. За это время подрядчики восстановят деформационный шов, который обеспечивает конструкции гибкость при перепадах температуры и нагрузках.

Как отметил в своих соцсетях мэр Алексей Лошкин, шов укрепляется специальным бетоном и дополнительно армируется. Это обеспечивает долговечность и надежность, особенно в условиях перегрузок. Работа идет по гарантийным обязательствам.

«Причины возникающих дефектов могут быть разными. Главное — вовремя реагировать и подключать подрядчиков для выполнения их обязательств», — отметил глава города при осмотре точки ремонта.

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» сообщал, что на время работ на участке действует реверсивное движение.