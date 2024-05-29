Путепровод через ж/д пути в Новосинеглазово построят до 2025 года

Объект по улице Челябинской будет возведен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Строительство путепровода через ж/д пути в челябинском поселке Новосинеглазово вступает в активную стадию. Объект по улице Челябинской будет возведен до 2025 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии.

Проектом предусмотрены работы по монтажу пролетных строений, устройству мостового полотна, водоотвода с проезжей части, а также обустройство дороги и наружного освещения.

Новый путепровод обеспечит транспортную доступность жителям поселка, исключит существующие пробки, которые возникают на переезде, и позволит свободно въезжать и выезжать.

Подрядчик начал готовить строительную площадку, для чего с 1 июня будет осуществляться снос деревьев, попадающих в зону возведения путепровода (разрешение выдано управлением экологии и природопользования). Все компенсационные затраты возмещены в бюджет города в полном объеме.