С весны 2025 года в Челябинской области работает Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан при правительстве региона. Специалисты организации не только читают лекции трудовым мигрантам и студентам-иностранцам, но и становятся координаторами и консультантами по миграционным вопросам. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала в Центре и поговорила с бойцами-иностранцами, принявшими важное решение — служить и стать гражданами России.
Центр стал ключевым звеном в помощи иностранным гражданам, желающим служить России.
Специалисты помогают собрать необходимый пакет документов, взаимодействуют с управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области.
«Мы выступаем связующим звеном, помогая пройти все этапы — от первичного обращения до получения гражданства», — объясняет директор Центра социокультурной адаптации иностранных граждан Михаил Подобед.
«Надо закончить дело»
История Зиедбека Гофиржонова — пример осознанного выбора. Приехав из Узбекистана десять лет назад простым строителем, он столкнулся со сложностями в получении гражданства.
«Когда я узнал о возможности служить по контракту, сразу понял — это мой шанс не просто остаться в России, а заслужить право называть ее Родиной», — делится Зиедбек.
Его решение поддержали в Центре адаптации: помогли оформить документы, объяснили процедуру заключения контракта.
«Без их помощи было бы сложно разобраться во всех юридических тонкостях», — признается он.
Штурмовиком Зиедбек провел в боях три месяца, пока тяжелое осколочное ранение не прервало его службу. Сейчас он готовится к операции, но не сомневается в своем выборе: «Надо закончить дело». В его словах — отголосок семейной истории: его дед прошел всю Великую Отечественную.
«Так и сейчас многонациональный народ России объединился ради победы», — говорит Зиедбек.
Виктор: защита семьи как главный долг
Для Виктора Волынского из Казахстана решение было глубоко личным.
«В Челябинске живут мои мать и сестра. Защитить их — мой главный долг», — объясняет он свой выбор.
Целый год и семь месяцев он служил штурмовиком в Белгородской области, участвовал в операциях по выявлению вражеских сил.
«Каждый день мог стать последним, но мы знали, за что сражаемся», — вспоминает Виктор.
После получения гражданства Виктор планирует служить в силовых структурах.
Системная работа и перспективы
«Мы уделяем внимание реализации указа президента о возможности получения гражданства в упрощенном порядке после заключения контракта с Министерством обороны. Совместно с Управлением по вопросам миграции мы создали эффективную систему сопровождения таких заявителей», — подчеркивает Михаил Подобед.
В ближайшее время Зиедбек и Виктор получат российские паспорта.
Напомним, Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан — это пилотный проект Федерального агентства по делам национальностей и правительства региона. Лекции Центра помогают гостям из-за рубежа избегать конфликтов и правовых ошибок для лучшего взаимодействия с принимающим сообществом. Уже более 25 тысяч приезжих прослушали специальный курс, разработанный ФАДН и дополненный региональным компонентом.