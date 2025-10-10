Путь к гражданству: как в Челябинской области помогают иностранным бойцам стать жителями России

Участники СВО из Узбекистана и Казахстана поделились с ИА «Первое областное» причинами своего выбора

С весны 2025 года в Челябинской области работает Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан при правительстве региона. Специалисты организации не только читают лекции трудовым мигрантам и студентам-иностранцам, но и становятся координаторами и консультантами по миграционным вопросам. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала в Центре и поговорила с бойцами-иностранцами, принявшими важное решение — служить и стать гражданами России.

Центр стал ключевым звеном в помощи иностранным гражданам, желающим служить России.

Специалисты помогают собрать необходимый пакет документов, взаимодействуют с управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Мы выступаем связующим звеном, помогая пройти все этапы — от первичного обращения до получения гражданства», — объясняет директор Центра социокультурной адаптации иностранных граждан Михаил Подобед.

«Надо закончить дело»

История Зиедбека Гофиржонова — пример осознанного выбора. Приехав из Узбекистана десять лет назад простым строителем, он столкнулся со сложностями в получении гражданства.

«Когда я узнал о возможности служить по контракту, сразу понял — это мой шанс не просто остаться в России, а заслужить право называть ее Родиной», — делится Зиедбек.

Его решение поддержали в Центре адаптации: помогли оформить документы, объяснили процедуру заключения контракта.

«Без их помощи было бы сложно разобраться во всех юридических тонкостях», — признается он.

Штурмовиком Зиедбек провел в боях три месяца, пока тяжелое осколочное ранение не прервало его службу. Сейчас он готовится к операции, но не сомневается в своем выборе: «Надо закончить дело». В его словах — отголосок семейной истории: его дед прошел всю Великую Отечественную.

«Так и сейчас многонациональный народ России объединился ради победы», — говорит Зиедбек.

Виктор: защита семьи как главный долг

Для Виктора Волынского из Казахстана решение было глубоко личным.

«В Челябинске живут мои мать и сестра. Защитить их — мой главный долг», — объясняет он свой выбор.

Целый год и семь месяцев он служил штурмовиком в Белгородской области, участвовал в операциях по выявлению вражеских сил.

«Каждый день мог стать последним, но мы знали, за что сражаемся», — вспоминает Виктор.

После получения гражданства Виктор планирует служить в силовых структурах.

Системная работа и перспективы

«Мы уделяем внимание реализации указа президента о возможности получения гражданства в упрощенном порядке после заключения контракта с Министерством обороны. Совместно с Управлением по вопросам миграции мы создали эффективную систему сопровождения таких заявителей», — подчеркивает Михаил Подобед.

В ближайшее время Зиедбек и Виктор получат российские паспорта.

Напомним, Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан — это пилотный проект Федерального агентства по делам национальностей и правительства региона. Лекции Центра помогают гостям из-за рубежа избегать конфликтов и правовых ошибок для лучшего взаимодействия с принимающим сообществом. Уже более 25 тысяч приезжих прослушали специальный курс, разработанный ФАДН и дополненный региональным компонентом.