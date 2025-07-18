«Путь к горизонтам»: в Челябинске открылась выставка Анатолия Костюка

Она для тех, кто готов отправиться в путешествие по лабиринтам собственных воспоминаний

В Челябинском музее изобразительных искусств стартовала персональная выставка художника Анатолия Костюка «Путь к горизонтам» (0+). Экспозиция объединила 67 работ, которые автор создавал с середины 90-х годов. Это своеобразное размышление о жизни как о путешествии: от первых шагов до бесконечного стремления к новым горизонтам, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Основная тема выставки — путь. Дорога здесь и реальная тропа среди уральских лесов, и символ жизненного выбора, и даже река времени, уносящая воспоминания. Пейзажи Урала и Сибири, выполненные в акварели, акриле и графике, не просто фиксируют природу, они передают эмоции: от ностальгии по детству до романтики странствий.

«Горизонт — это всегда перспектива, стремление. Иногда спокойное, созерцательное, но неизменное», — объясняет Костюк.

Анатолий Костюк — уроженец Кемерово, выпускник Красноярского художественного института, но большую часть жизни провел в Челябинске, где возглавлял местное отделение Союза художников России. Суровые сибирские просторы на его работах соседствуют с лиричными уральскими долинами. Особое место занимают образы стихий: воды, ветра, земли. Парусники, птицы в небе, горные вершины создают ощущение свободы и движения.

Один из центральных экспонатов — триптих, посвященный детским воспоминаниям.

«Это не конкретный эпизод, а скорее символ. Птицы здесь — и люди, и друзья, и часть меня самого», — признается художник.

Выставка работает до 27 июля. Она для тех, кто готов отправиться в путешествие — и по залам музея, и по лабиринтам собственных воспоминаний.

Текст: Софья Петрова