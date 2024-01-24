В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Варна благоустроили сквер имени Гагарина. В нем уложили брусчатку, установили бортовые камни, малые архитектурные формы и провели новое освещение, сообщает пресс-служба администрации Варненского района.
Кроме того, за счет средств местного бюджета в сквере для детей установили игровые комплексы, арт-объект «Часы» и отремонтировали здание кафе. Также высадили деревья и кустарники.
Национальные проекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина. В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий.
Напомним, что в Челябинске благоустроят две пешеходные зоны на улице Свободы. Работы завершат в августе 2024 года.
Благоустройство объектов во всех регионах России проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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