В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Варна благоустроили сквер имени Гагарина. В нем уложили брусчатку, установили бортовые камни, малые архитектурные формы и провели новое освещение, сообщает пресс-служба администрации Варненского района.

Кроме того, за счет средств местного бюджета в сквере для детей установили игровые комплексы, арт-объект «Часы» и отремонтировали здание кафе. Также высадили деревья и кустарники.

Национальные проекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина. В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий.

Напомним, что в Челябинске благоустроят две пешеходные зоны на улице Свободы. Работы завершат в августе 2024 года.

Благоустройство объектов во всех регионах России проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».