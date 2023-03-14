Пушкинскую карту начали оформлять на сельских почтах Челябинской области

Такую услугу оказывают 58 отделений

В 58 почтовых отделениях на селе можно создать, восстановить учетную запись на «Госуслугах», а также оформить Пушкинскую карту. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«На селе почта часто единственный центр социальной жизни, поэтому мы расширяем функционал отделений. Услугой подтверждения учетной записи на „Госуслугах“ уже воспользовались более 600 человек. Активный интерес к сервису проявляют подростки и молодежь для оформления и получения Пушкинской карты»,

— говорит директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Чтобы получить доступ к сервисам госуслуг, достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Он сверит документы с информацией в системе госуслуг, а уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации.

Подтвержденная учетная запись предоставляет полный доступ ко всем электронным услугам портала, в том числе для онлайн-оформления Пушкинской карты для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.

Напомним, Пушкинская карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет бюджета.