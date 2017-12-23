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Пушистая лисица напугала жителей «Паркового»

Челябинцы переживают, что животное может быть переносчиком бешенства.
сегодня в 14:44
  |  Общество

Очередной представитель дикой природы нанес визит жителям «Паркового» на этой неделе. 22 декабря челябинка Екатерина Колина встретила рядом с парковой лисицу и сфотографировала ее. Снимок девушка опубликовала в социальной сети, он вызвал оживленную дискуссию среди жителей микрорайона. Люди выказали свою обеспокоенность, что животное может быть переносчиком бешенства.

Доброго дня, парковчане. Вот такое чудо природы вчера успели запечатлеть за стоянкой напротив 10 дома по Шмакова. Причем животное вело себя очень уверенно. Лиса не испугалась машины и не убежала. Будьте бдительны на прогулках. — предупредила Екатерина Колина соседей.

Отметим, что это далеко не первый случай появления диких животных в жилых массивах Челябинска. Только в «Парковом» за последние годы жители встречались с лосями, зайцами, бобрами, лисами и енотовидными собаками. В 2017 году на перекрестке улицы Профессора Благих и Краснопольского проспекта жители сфотографировали суслика, обжившего светофор.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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