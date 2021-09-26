Пунш, сидр, эгг-ног: готовим согревающие напитки для осенних вечеров

ИА «Первое областное» подготовило подборку рецептов вкусных безалкогольных напитков из разных стран мира

Когда наступает дождливая и холодная осень, хочется чего-то согревающего, ароматного и уютного. Рецепты осенних безалкогольных напитков из разных стран мира от ИА «Первое областное» помогут поддержать иммунитет и поднять настроение.

Пряный эгг-ног

Этот напиток популярный в северных странах появился в Шотландии. Традиционно его готовят на основе молока, пряностей и алкоголя (чаще всего — вина или крепкого эля). Но можно сделать и безалкогольный вариант.

Нам потребуется: 2 ст. молока; 1/4 ст. сгущенного молока; 4 яичных желтка; 1/2 ст. сахара; Щепотка гвоздики; 1/4 ч. л. молотой корицы; Ванильный экстракт и мускатный орех — по вкусу.

Готовим:

Смешиваем молоко, гвоздику, корицу и сгущенное молоко в небольшой кастрюле. Разогреваем смесь на среднем огне, не доводя до кипения. Взбиваем блендером или вручную желтки с сахаром. По 1 столовой ложке аккуратно вливаем молочную смесь к взбитым желткам, разводя их до жидкого состояния. Яично-молочную смесь вливаем обратно в кастрюлю, разогреваем на слабом огне и держим около 5 минут до загустения. По вкусу можно добавить немного ванильного экстракта и мускатного ореха, разливаем по стаканам.

Чай масала

Это популярный индийский напиток, обладающий пряным вкусом, который одновременно бодрит и успокаивает. Для приготовления масалы понадобятся имбирь, корица, семена кардамона. По желанию можно добавить кленовый сироп — он придает этому напитку особый вкус.

Нам потребуется: 500 мл воды; 800 мл молока; 2 ч. л. черного чая; 3 ч. л. тростникового сахара; Корень имбиря; Зеленый кардамон; Мускатный орех; Корица; Гвоздика; Черный перец; Лавровый лист.

Готовим:

Небольшой кусочек корня имбиря очищаем и натираем на крупной терке. 6 коробочек кардамона разломить, вычистить зернышки. 4 бутончика гвоздики и 8 горошин душистого перца раздавить. Мускатный орех измельчаем на терке. В ступке или кофемолке растираем до порошкового состояния все пряности, кроме имбиря. Если у вас уже молотые специи, просто добавляем каждой по 0,5-1 ч. л.

Кипятим молоко с водой, добавляем смесь пряностей и варим на медленном огне 2-3 минуты. Добавляем сахар и еще раз перемешиваем. Затем добавляем листовой чай, еще раз доводим до кипения, после чего уменьшаем огонь и варить около 4-5 минут. Снимаем с огня, даем немного настояться под крышкой.





Медово-имбирный сбитень

Сбитень — напиток, который готовят из меда и воды с добавлением пряностей. Моряки называли сбитень «русским глинтвейном». Напитки на основе меда, делали практически все древнейшие народы Европы, позже рецепт стал популярен и на Руси.

Нам потребуется: 850 мл воды; 20 гр корня имбиря; 6 ст. л. цветочного меда; 1 лавровый лист; Корица; Гвоздика; Кардамон.

Готовим:

Очищаем имбирь, нарезаем его крупными кусками. Доводим воду до кипения, добавляем специи, имбирь и перемешиваем. Варим на слабом огне около 5 минут, затем снимаем с огня и даем напитку остыть. Спустя 10 минут добавляем мед, хорошо перемешиваем. Процеживаем напиток и подаем горячим.

Клюквенный пунш

Пунш — это напиток «выходец» из колониальной Индии. Его готовят с добавлением слабоалкогольных и безалкогольных напитков, содержащих в своем составе фрукты или фруктовый сок.

Нам потребуется: 150 г клюквы или клюквенного сока 400 мл апельсинового сока 400 мл яблочного сока сок 1/2 лимона тонкая нарезка некрупного апельсина или лайма

Готовим:

Сначала смешаем соки: апельсиновый, лимонный и яблочный. Греем пару минут на среднем огне, не доводя до кипения. Кладем на дно кружки клюкву, несколько кусочков из цитрусовой нарезки. Заливаем теплым соком. Готово!

Горячий грушевый сидр

Сидр — это традиционный яблочный или грушевый алкогольный напиток, особенность которого в том, что готовится он без применения дрожжей и воды. Родиной его считается Нормандия. Мы подготовили вариант грушевого сидра без алкоголя.

Нам потребуется: 2 штуки груши 2 штуки апельсина 2-3 штучки гвоздики 2 штуки лайма 2-4 штуки душистого перца 100 грамм свежего имбиря 1-2 палочка корицы 1,5 литра (или среднего размера кувшин) яблочного сока

Готовим:

Разогреваем сок яблока на медленном огне, постепенно доводя до кипения, периодически помешивая. В это время, нарезаем некрупными кусочками грушу, апельсин и лайм, затем добавляем их в яблочный «отвар», который уже закипел. Пропускаем через терку кусочек имбиря, затем добавляем перец и корицу в кастрюлю с яблочным соком.

Получившийся напиток кипятим на маленьком огне от 6 до 9 минут. Выключаем огонь, настаиваем под крышкой около 40-50 минут. Затем разливаем по бокалам.