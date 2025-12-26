Пункты выдачи и пополнения транспортных карт изменят график работы в праздники

Большую часть выходных они будут закрыты

На период новогодних праздников изменится график работы пунктов выдачи и пополнения транспортных карт.

Так, диспетчерские пункты на Молдавской, 12; Лесопарковой, 3а; Свердловском тракте, 7; Мамина, 1 и на кольце на Чичерина будут закрыты с 31 декабря по 9 января. Во вторник, 30 декабря они закроются в 17:00, а 10 января — в три часа дня.

Диспетчерский пункт на Копейском шоссе, 1г/1 также будет закрыт с 31 декабря по 9 января; 30 декабря он закроется в 16:30, а 10 января — в 14:30.

Центр выдачи и пополнения карт в трамвайном депо № 1, на улице 1-й Пятилетки, 30, будет работать по такому графику:

— 30 декабря: 8:00–18:00 (без перерыва);

— 31 декабря—3 января, 5–8 января, 11 января закрыт;

— 4, 9, 10 января: 8:00–17:00 (без перерыва).

Транспортные карты также можно приобрести и пополнить в кассах челябинских автовокзалов. В праздники они работают ежедневно по адресу Блюхера, 45 (Южные ворота); Разина, 9 (Синегорье); Бажова, 35а (Восточные ворота) и Свердловский тракт, 1Н (Северные ворота).