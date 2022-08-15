Пункты проката сапов не обязаны выдавать спасжилеты — МЧС

Выясняем, по чьей вине 17 отдыхающих на сапах оказались в эту субботу на волосок от смерти на Увильдах в непогоду

В нашумевшем происшествии на озере Увильды, где 13 августа чуть не утонули 17 женщин и детей, виноваты они сами. В этом сходятся все официальные инстанции, опрошенные Первым областным информагентством, — от администрации Карабаша до регионального ГУ МЧС.



Напомним, в субботу, 13 августа, на озере Увильды чуть не утонули 17 сапбордистов, включая четверых детей. Отдыхающих вынесло ветром на середину озера. Спасать их пришлось местным предпринимателям, в числе которых оказался экс-заместитель министра строительства Челябинской области Сергей Сихарулидзе. Как рассказали Первому областному информагентству сами добровольные спасатели, женщинам и детям, которых волнами скинуло с досок, грозило даже не столько утопление, сколько смертельное переохлаждение. ИА «Первое областное» попыталось выяснить, кто виноват в происшедшем.

Сапбординг — относительно новое, но уже крайне популярное увлечение. И одна из основных проблем, связанных с ним, заключается в том, что сапы не относятся к плавательным средствам, утверждают в региональном ГУ МЧС. По этой причине к ним нельзя применить правила, действующие в отношении маломерных судов. В том числе — обязать пункты проката выдавать спасательные жилеты, а пользователей сапбордов — их надевать.

«Все это остается вопросом добросовестности предпринимателей и благоразумия самих людей. Человек должен сам подумать о собственной безопасности, разумно оценить свои силы и возможности, прежде чем выходить на воду», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В МЧС не смогли предоставить информацию, сколько инцидентов, связанных с сапбордами, было в этом году на водоемах Южного Урала. Такая статистика не ведется. Однако, по косвенным данным, происходят они регулярно. Так, в региональной Поисково-спасательной службе ИА «Первое областное» рассказали, что помогать сапбордистам приходится каждый год, хотя это и не является непосредственной задачей службы.

«Например, тогда же, 13 августа, в другой части озера Увильды наши сотрудники оказали помощь четверым отдыхающим, которых унесло на сапах далеко от берега. Такое случается чаще всего, когда люди идут плавать в плохую погоду. Или когда погода внезапно меняется. Увильды этим особенно славятся: полный штиль там может смениться ветром и волнами буквально в считанные минуты»,— рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Потерпевшие отправились в плавание, напомним, с территории базы отдыха «Красный камень», которая зарегистрирована в Карабашском городском округе. Мы обратились за комментарием к главе Карабаша Олегу Буданову. Но у мэра, как и у спасательного ведомства, рычагов воздействия на прокатчиков сапов не оказалось.

«Мы постоянно взаимодействуем с базами отдыха, по мере необходимости оказываем им содействие, контролируем разные аспекты деятельности, если это предусмотрено законом. Но в отношении пользования сапбордами и связанных с этим мер безопасности законом муниципальный контроль просто не предусмотрен. С „Красным камнем“ мы уже провели разъяснительную беседу, проводим и будем проводить такие же со всеми своими базами отдыха. Подобное происшествие, конечно, недопустимо!» — прокомментировал ситуацию Олег Буданов.

Итак, сапы с точки зрения закона не отличаются от, например, надувных спаскругов или матрасов, с которыми заходят в воду осторожные, не умеющие плавать отдыхающие граждане. Выходит, спасение сапбордистов — обязанность самих сапбордистов. А обеспечение их средствами спасения для предпринимателей-прокатчиков — вопрос добровольный.





Но происшествие на Увильдах имеет еще один аспект. Спасшие женщин и детей граждане к месту происшествия прибыли на моторных плавсредствах. Между тем на озере Увильды — заповедном водоеме! — использование моторных плавсредств запрещено. Исключение сделано только для экстренных служб и Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) — водного аналога ГИБДД. Вопрос: не поплатятся ли добровольные спасители за свое человеколюбие?

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области на этот вопрос ответить затруднились, отослав за комментарием в региональное министерство экологии: именно экологи от государства должны контролировать применение моторок на охраняемых водоемах. Однако спасатели заверили: разумеется, за использование запрещенных плавсредств спасителям ничего не грозит.

Комментарий министерства экологии Челябинской области на момент публикации материала не получен, ИА «Первое областное» опубликует его немедленно по получении.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Руслан Сафин